Экс-президент «Валенсии» Ройг: «Реал» — это королевский иммигрант: восемь чернокожих, два белых и испанец Карвахаль»
Бывший президент «Валенсии» Пако Ройг поделился мнением о «Реале» и раскритиковал нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора»
По словам спортивного функционера, раньше в футболе не было проблем с расизмом.
«Сейчас я называю мадридский «Реал» «Королевский иммигрант». У них в составе восемь чернокожих футболистов, два белых иностранца и один испанец — Карвахаль.
И еще этот Винисиус. Знаете, что он сделал? Перелез через забор на «Месталье» и обвинил болельщика в оскорблениях. В тот день я был на стадионе со своим внуком и сыном. Я спросил у внука: «Что он там кричит?». Внук ответил: «Всякие глупости». Я думал, они назвали его обезьяной. Но нет», — цитирует Ройга Relevo.
Ройг был акционером и президентом «Валенсии» с 1994 по 1997 год. При нем «летучие мыши» становились серебряными призерами чемпионата Испании и финалистами Кубка короля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|6
|6
|0
|0
|22-5
|18
|
2
|Реал
|6
|4
|2
|0
|13-3
|14
|
3
|Атлетик
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|
4
|Атлетико
|6
|3
|3
|0
|10-3
|12
|
5
|Вильярреал
|6
|3
|2
|1
|12-13
|11
|
6
|Алавес
|6
|3
|1
|2
|9-7
|10
|
7
|Осасуна
|6
|3
|1
|2
|8-11
|10
|
8
|Сельта
|6
|3
|0
|3
|14-13
|9
|
9
|Р. Вальекано
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|
10
|Бетис
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|
11
|Мальорка
|6
|2
|2
|2
|4-4
|8
|
12
|Жирона
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
13
|Эспаньол
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|
14
|Леганес
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|
15
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|
16
|Вальядолид
|6
|1
|2
|3
|2-13
|5
|
17
|Севилья
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|
18
|Хетафе
|6
|0
|4
|2
|3-5
|4
|
19
|Валенсия
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
20
|Лас-Пальмас
|6
|0
|2
|4
|7-12
|2
|20.09
|22:00
|
Алавес – Севилья
|2 : 1
|21.09
|15:00
|
Вальядолид – Р. Сосьедад
|0 : 0
|21.09
|17:15
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|2 : 1
|21.09
|19:30
|
Валенсия – Жирона
|2 : 0
|21.09
|22:00
|
Реал – Эспаньол
|4 : 1
|22.09
|15:00
|
Хетафе – Леганес
|1 : 1
|22.09
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|3 : 1
|22.09
|19:30
|
Вильярреал – Барселона
|1 : 5
|22.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|1 : 1
|23.09
|22:00
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|4
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|3
|1
|1