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Сегодня, 23:05

Экс-президент «Валенсии» Ройг: «Реал» — это королевский иммигрант: восемь чернокожих, два белых и испанец Карвахаль»

Руслан Минаев
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Бывший президент «Валенсии» Пако Ройг поделился мнением о «Реале» и раскритиковал нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора»

По словам спортивного функционера, раньше в футболе не было проблем с расизмом.

«Сейчас я называю мадридский «Реал» «Королевский иммигрант». У них в составе восемь чернокожих футболистов, два белых иностранца и один испанец — Карвахаль.

И еще этот Винисиус. Знаете, что он сделал? Перелез через забор на «Месталье» и обвинил болельщика в оскорблениях. В тот день я был на стадионе со своим внуком и сыном. Я спросил у внука: «Что он там кричит?». Внук ответил: «Всякие глупости». Я думал, они назвали его обезьяной. Но нет», — цитирует Ройга Relevo.

Ройг был акционером и президентом «Валенсии» с 1994 по 1997 год. При нем «летучие мыши» становились серебряными призерами чемпионата Испании и финалистами Кубка короля.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 6 0 0 22-5 18
2
 Реал 6 4 2 0 13-3 14
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Алавес 6 3 1 2 9-7 10
7
 Осасуна 6 3 1 2 8-11 10
8
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
9
 Р. Вальекано 6 2 2 2 8-7 8
10
 Бетис 5 2 2 1 5-4 8
11
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
12
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
13
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
14
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
15
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
16
 Вальядолид 6 1 2 3 2-13 5
17
 Севилья 6 1 2 3 5-8 5
18
 Хетафе 6 0 4 2 3-5 4
19
 Валенсия 6 1 1 4 5-10 4
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
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20.09 22:00
Алавес – Севилья
 2 : 1
21.09 15:00
Вальядолид – Р. Сосьедад
 0 : 0
21.09 17:15
Осасуна – Лас-Пальмас
 2 : 1
21.09 19:30
Валенсия – Жирона
 2 : 0
21.09 22:00
Реал – Эспаньол
 4 : 1
22.09 15:00
Хетафе – Леганес
 1 : 1
22.09 17:15
Атлетик – Сельта
 3 : 1
22.09 19:30
Вильярреал – Барселона
 1 : 5
22.09 22:00
Р. Вальекано – Атлетико
 1 : 1
23.09 22:00
Бетис – Мальорка
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 4
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

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Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
Иньяки Уильямс

Иньяки Уильямс

Атлетик

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 4 1 2
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 3 1 1
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 3 1 1
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