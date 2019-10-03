Экс-президент «Валенсии» осужден за попытку похищения другого главы клуба

Экс-президент «Валенсии» Хуан Солер был приговорен к двум годам лишения свободы за попытку похищения Висенте Сориано, сообщает Football Espana. Солер передал ему бразды правления в 2008 году, однако недополучил от Сориано 39 миллионов евро.

В ответ Солер разработал план похищения нового президента «Валенсии», однако его удалось предотвратить благодаря работе испанских спецслужб. Все участники заговора были арестованы в апреле 2014 года.

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