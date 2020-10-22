Экс-президент «Реала» сообщил о миллиардном долге клуба

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон поделился мнением текущем положении дел в стане мадридского клуба.

«Из-за глупой продажи Криштиану Роналду команде нужен нападающий, а также усиление на других позициях. Но печальная реальность такова, что казна «Реала» не просто пуста — долг клуба составляет около 1 миллиарда евро.

Поражения в матчах с «Кадисом» и «Шахтером» очень опечалили всех, но мы должны сохранять оптимизм, так как у этой команды уже были трудные времени, но она сумела их преодолеть. В матче с «Шахтером» было много ошибок, но нельзя выделить одного виновного. После глупой продажи Криштиану нет никого, кто может забивать голы», — цитирует Кальдерона AS.

69-летний Кальдерон занимал пост президента «Реала» с июля 2006 года по январь 2009.