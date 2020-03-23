Экс-президент «Реала» Фернандо Мартин Альварес заразился коронавирусом

Бывший президент «Реала» Фернандо Мартин Альварес поступил в отделение интенсивной терапии больницы в Мадриде, сообщает AS. Альварес заразился коронавирусом и находится в тяжелом состоянии.

72-летний Мартин Альварес был временным президентом «Реала» с февраля по апрель 2006 года после отставки Флорентино Переса.

Напомним, что несколько дней назад от коронавируса умер другой бывший президент «Реала» Лоренсо Санс.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 358 756 человек. Умерших — 15 433, выздоровевших — 100 645. В России на данный момент 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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