Экс-президент «Барселоны» считает, что его обвиняли в налоговых преступлениях из-за работы в клубе

Бывший президент «Барселоны» Сандро Россель считает, что прокуратура и налоговая служба Испании заводили на него дела из-за его работы в руководстве каталонского клуба. Росселя обвиняли в экономических преступлениях, но в итоге он был оправдан.

— На меня бы не заводили дела, если бы я не был президентом «Барселоны», — цитирует El Mundo Deportivo Росселя. — Я уверен в этом. Мой бизнес никто не расследовал бы, налоговики тоже не преследовали бы меня так агрессивно. Когда я ушел с поста президента «Барселоны», у меня налоговая провела 72 обыска. А до моей работы президентом никто не интересовался мной. Это совпадение.