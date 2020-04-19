Экс-президент «Барселоны» Россель: «Я бы вернул Неймара в команду»

Бывший президент «Барселоны» Сандро Россель уверен, что ему удалось бы вернуть нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб, если бы он оставался у его руля. В прошлом году «Барселона» не смогла вернуть бразильца, хотя сам он хотел этого.

— Месси является не только лучшим футболистом мира, но и очень умным, поэтому он хочет лучшего окружения, чтобы выиграть все, — цитирует El Mundo Deportivo Росселя. — Я бы мог вернуть Неймара в «Барселону». Без сомнений. Но его контракт зависел бы от спортивных результатов и от поведения на публике. У Неймара уникальный футбольный талант, он привлекателен и с точки зрения маркетинга.