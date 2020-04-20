Экс-президент «Барселоны»: «Роналдинью был лучше Месси в течение двух сезонов»

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель сравнил капитана каталонцев Лионеля Месси и экс-игрока команды Роналдинью. Бразилец выступал за нее с 2003 по 2008 год.

— Месси — лучший в истории футбола, — цитирует Росселя Mundo Deportivo. — Роналдинью был даже лучше Месси в течение двух сезонов. Лео — больше всего повлиял на «Барселону». Но и клуб дал многое ему. Это двусторонние отношения. Месси уйдет, но клуб продолжит дальше двигаться.

Роналдинью был фундаментальным элементом. При нем команда перешла от коллективного пессимизма к оптимизму. Результаты вернулись. Также он был наставником Месси.

В 204 матчах за «Барселону» Роналдинью забил 94 гола и сделал 71 результативную передачу. В 2005 году он получил «Золотой мяч».