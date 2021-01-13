Экс-президент «Барселоны» Лапорта рассказал о несостоявшемся в 2003 году переходе Роналду

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о несостоявшемся переходе в каталонский клуб форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Португалец мог перейти в стан сине-гранатовых в 2003 году.

«Мы были близки к подписанию Роналдиньо и Маркеса. Люди Рафы предлагали нам Криштиану Роналду, он тогда был в «Спортинге». Один из агентов сказал, что у них есть игрок, которого продали в «МЮ» за 19 миллионов евро, но его все еще можно продать нам за 17.

К тому моменту мы потратили деньги на Роналдиньо. «Барса» отказалась от него, так как он не подходил на нужные позиции. Не жалею об этом", — цитирует Лапорту Goal.

Напомним, Роналду перешел из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед», а в 2009 году стал игроком мадридского «Реала». С 2018-го 35-летний португалец выступает в «Ювентусе».