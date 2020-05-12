Экс-президент «Барселоны» хочет вернуть Гвардьолу в клуб, если победит на выборах президента

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что хочет вернуть Хосепа Гвардьолу в каталонский клуб, если выиграет на выборах президента клуба в 2021 году.

— Я очень сильно хочу, чтобы Гвардиола вернулся, но сейчас он в «Манчестер Сити», и это решение он должен принять самостоятельно, — приводит слова Лапорты СОРЕ. — Пеп является эталоном для «Барселоны», и многие каталонцы хотели бы вновь увидеть его на посту главного тренера.