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Экс-президент «Барселоны» хочет вернуть Гвардьолу в клуб, если победит на выборах президента

10:30
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Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что хочет вернуть Хосепа Гвардьолу в каталонский клуб, если выиграет на выборах президента клуба в 2021 году.

— Я очень сильно хочу, чтобы Гвардиола вернулся, но сейчас он в «Манчестер Сити», и это решение он должен принять самостоятельно, — приводит слова Лапорты СОРЕ. — Пеп является эталоном для «Барселоны», и многие каталонцы хотели бы вновь увидеть его на посту главного тренера.

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