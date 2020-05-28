Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Экс-президент «Барселоны»: «Если бы «Реал» лидировал в чемпионате, ла лигу завершили бы досрочно»

08:41
Ла лига.
Ла лига.
Теги:

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар высказал мнение, что чемпионат Испании не завершен досрочно из-за того, что «Реал» не занимает первое место.

«Если бы «Реал» был лидером на момент приостановки сезона, турнир в ла лиге был бы закончен», — цитирует Гаспара Goal.com со ссылкой на AS.

На данный момент в чемпионате лидирует «Барселона», имея в активе 58 очков в 27 матчах. У «Реала» 56 очков и второе место.

Точная дата возобновления чемпионата Испании, прерванного из-за пандемии коронавируса, пока неизвестна. Ранее сообщалось, что первый матч после перерыва может пройти 11 июня.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4435
Все опросы
Германия вернулась. Какой из чемпионатов вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение




Прямой эфир
Прямой эфир