Экс-президент «Барселоны»: «Если бы «Реал» лидировал в чемпионате, ла лигу завершили бы досрочно»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар высказал мнение, что чемпионат Испании не завершен досрочно из-за того, что «Реал» не занимает первое место.

«Если бы «Реал» был лидером на момент приостановки сезона, турнир в ла лиге был бы закончен», — цитирует Гаспара Goal.com со ссылкой на AS.

На данный момент в чемпионате лидирует «Барселона», имея в активе 58 очков в 27 матчах. У «Реала» 56 очков и второе место.

Точная дата возобновления чемпионата Испании, прерванного из-за пандемии коронавируса, пока неизвестна. Ранее сообщалось, что первый матч после перерыва может пройти 11 июня.