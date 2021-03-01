Экс-президент «Барселоны» Бартомеу проведет ночь в полицейском участке

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу проведет ночь в полиции, сообщает 1 марта Sport.es. Ранее он был задержан по подозрению в коррупции.

Бартомеу предпочел пока не давать показания. Его бывший советник Жауме Масферрер также проведет ночь за решеткой. Ранее сообщалось, что функционера подозревают в коррупционных действиях. Следователи считают, что он использовал футбольный клуб при оформлении договоров для личного обогащения.

Также была информация, что при Бартомеу «Барселона» платила различным фирмам деньги за создание положительного имиджа экс-президента и самого клуба, а также за кампанию против Лионеля Месси и Жерара Пике, которые выражали несогласие с политикой руководства.

58-летний Жозеп Мария Бартомеу покинул пост президента «Барселоны» в октябре 2020 года. Новые выборы запланированы на 7 марта.

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