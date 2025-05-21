Экс-полузащитник «Реала» Хосе Кальехон завершит карьеру

«Марбьела» на официальной странице в социальной сети объявил, что нападающий Хосе Кальехон уходит из футбола.

В субботу, 24 мая, 38-летний испанец проведет последний матч в карьере. «Марбелье» необходимо набрать очки, чтобы избежать вылета в четвертый дивизион Испании.

Ранее Кальехон выступал за «Гранаду», «Фиорентину», «Наполи», «Эспаньол» и «Реал», воспитанником которого является.