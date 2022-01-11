Экс-полузащитник «Челси» может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар, который известен своими выступлениями за «Челси», может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает TNT Sports.

Каталонский клуб уже контактировал с представителями 30-летнего бразильца. Однако сделка затрудняется из-за финансового положения сине-гранатовых.

Контракт игрока с китайским клубом рассчитан до 30 ноября 2024 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро.