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Сегодня, 14:23

Экс-капитана «Сельты» обвинили в сексуальном насилии в отношении маскота «Эспаньола»

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Уго Мальо.
Фото Global Look Press

Бывший капитан «Сельты» Уго Мальо признан виновным в сексуальном насилии, сообщает AS.

Инцидент произошел в конце апреля 2019 года перед матчем чемпионата Испании. Мальо обвинили в домогательствах до женщины, которая была одета в костюм попугая. Сообщается, что футболист просунул свою руку под костюм пострадавшей и дотронулся до ее груди.

Согласно приговору суда, Мальо должен выплатить потерпевшей денежную компенсацию в размере одной тысячи евро. Кроме того, он обязан в течение последующих 20 месяцев платить ей по десять евро в день.

В настоящее время 33-летний Мальо выступает за греческий «Арис». Сторона игрока собирается подать апелляцию на решение суда.

Футбол
ФК Сельта
ФК Эспаньол
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