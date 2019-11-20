Экс-игрока «Малаги» арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Бывший нападающий «Марселя» и «Малаги» Серхио Контрерас Пардо, известный как Коке, был арестован испанской полицией, утверждает El Confidencial.

По информации СМИ, экс-футболист проходит по делу о незаконном обороте наркотиков. Полицейские в ходе операции конфисковали тонну гашиша. Лидером группировки из 20 человек являлся Коке. Они занимались контрабандой наркотических веществ. В доме бывшего форварда уже провели обыск.

Ранее 36-летний Коке выступал за лиссабонский «Спортинг», «Райо Вальекано», «Баку», «Арис» и многие другие клубы.