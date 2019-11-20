Экс-игрока «Малаги» арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша
23:29
Бывший нападающий «Марселя» и «Малаги» Серхио Контрерас Пардо, известный как Коке, был арестован испанской полицией, утверждает El Confidencial.
По информации СМИ, экс-футболист проходит по делу о незаконном обороте наркотиков. Полицейские в ходе операции конфисковали тонну гашиша. Лидером группировки из 20 человек являлся Коке. Они занимались контрабандой наркотических веществ. В доме бывшего форварда уже провели обыск.
Ранее 36-летний Коке выступал за лиссабонский «Спортинг», «Райо Вальекано», «Баку», «Арис» и многие другие клубы.
Sergio Contreras Pardo joueur de l'OM, arr?t? pour trafic de drogue Marseille plaque tournante de la cocaine le foot m?ne ? tout !!!— Alain de Montauban (@alaindeMontau) November 20, 2019
https://t.co/CnCgtuAb5F
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...