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30 января, 23:30

Экс-игрок сборной России Боков считает, что Захарян попал в «Реал Сосьедад» в неудачный период

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Бывший футболист ЦСКА Максим Боков прокомментировал выступления российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

В этом сезоне 21-летний игрок не провел ни одного матча за клуб из-за травм.

«Я, конечно, никого критиковать не собираюсь, но бывают такие засушливые дни... У любого футболиста есть некоторые спады, непонимание, а может, и трения какие-то с главным тренером. Опять же, как быстро Захарян адаптируется — так и заиграет», — сказал Боков Vprgnoze.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. На его счету 35 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи за команду во всех турнирах.

Источник: Vprognoze.ru
Арсен Захарян
Максим Боков
ФК Реал Сосьедад
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«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 21 13 3 5 59-24 42
4
 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
7
 Р. Вальекано 21 7 8 6 25-24 29
8
 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
9
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
10
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
11
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
12
 Севилья 21 7 6 8 24-30 27
13
 Сельта 21 7 4 10 30-33 25
14
 Хетафе 21 5 8 8 17-17 23
15
 Леганес 21 5 8 8 19-29 23
16
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
17
 Алавес 21 5 6 10 25-33 21
18
 Эспаньол 21 5 5 11 20-33 20
19
 Валенсия 21 3 7 11 20-36 16
20
 Вальядолид 21 4 3 14 14-42 15
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Леганес – Р. Вальекано
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Вильярреал – Вальядолид
 - : -
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Атлетико – Мальорка
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