Экс-игрок сборной России Боков считает, что Захарян попал в «Реал Сосьедад» в неудачный период

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков прокомментировал выступления российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

В этом сезоне 21-летний игрок не провел ни одного матча за клуб из-за травм.

«Я, конечно, никого критиковать не собираюсь, но бывают такие засушливые дни... У любого футболиста есть некоторые спады, непонимание, а может, и трения какие-то с главным тренером. Опять же, как быстро Захарян адаптируется — так и заиграет», — сказал Боков Vprgnoze.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. На его счету 35 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи за команду во всех турнирах.