Экс-игрок сборной Германии Вестерманн вошел в тренерский штаб «Барселоны»
«Барселона» представила тренерский штаб Ханса Флика на сезон-2024/25.
В состав тренерского штаба вошел 40-летний Хайко Вестерманн, который в качестве игрока сборной Германии стал вице-чемпионом Европы 2008 года. В качестве тренера с 2019 года он работал помощником в юношеских сборных Германии.
В мае сообщалось, что «Барселона» не может зарегистрировать Флика и его тренерский штаб из-за финансового фейр-плей.
29 мая «Барселона» объявила о подписании контракта с Фликом. Соглашение немца с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2025/26.
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|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
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|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
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|Вальядолид
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
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|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
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Вальядолид – Эспаньол
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|19.08
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Вильярреал – Атлетико
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