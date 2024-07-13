Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:59

Экс-игрок сборной Германии Вестерманн вошел в тренерский штаб «Барселоны»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Барселона» представила тренерский штаб Ханса Флика на сезон-2024/25.

В состав тренерского штаба вошел 40-летний Хайко Вестерманн, который в качестве игрока сборной Германии стал вице-чемпионом Европы 2008 года. В качестве тренера с 2019 года он работал помощником в юношеских сборных Германии.

В мае сообщалось, что «Барселона» не может зарегистрировать Флика и его тренерский штаб из-за финансового фейр-плей.

29 мая «Барселона» объявила о подписании контракта с Фликом. Соглашение немца с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2025/26.

ФК Барселона
Ханс Флик
0
Читайте также
Серена Уильямс высмеяла Шарапову в песне на церемонии ESPN
История подставного романа югославского баскетболиста Петровича с поп-певицей
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
У «Арсенала» огромный долг, в «Родину» пришел Газзаев, «Сочи» — дороже всех, у двух клубов нет стадиона. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
ВС РФ уничтожили украинский завод по производству взрывчатки
Спортсменам из США пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В сборной Испании испекли торт в честь 17-летия Ямаля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 - : -
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости