Экс-игрок «Реала» Тобиас сделал тату с именем дочери и позже узнал, что ребенок не от него

Защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас сделал татуировку с именем дочери. После этого футболист узнал, что ребенок не от него, сообщает Daily Mail.

У 20-летнего бразильца и его девушки Ингрид Лимы 8 октября родилась дочь Майте. В честь этого защитник сделал тату с именем ребенка на руке, однако позже девушка сообщила в соцсетях, что Тобиас не является отцом ее дочери.

С апреля 2022 по лето 2024 года Тобиас провел в аренде у «Реала», после чего вернулся в «Шахтер». В текущем сезоне защитник провел 4 матча и сделал две результативные передачи.