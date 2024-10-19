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Экс-игрок «Реала» Тобиас сделал тату с именем дочери и позже узнал, что ребенок не от него

Сергей Разин
корреспондент
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Винисиус Тобиас.
Фото Global Look Press

Защитник «Шахтера» Винисиус Тобиас сделал татуировку с именем дочери. После этого футболист узнал, что ребенок не от него, сообщает Daily Mail.

У 20-летнего бразильца и его девушки Ингрид Лимы 8 октября родилась дочь Майте. В честь этого защитник сделал тату с именем ребенка на руке, однако позже девушка сообщила в соцсетях, что Тобиас не является отцом ее дочери.

Винисиус Тобиас в &laquo;Реале&raquo;. 2023 год. Бывший игрок «Реала» сделал тату с именем дочери. А после ДНК-теста узнал, что отец — не он

С апреля 2022 по лето 2024 года Тобиас провел в аренде у «Реала», после чего вернулся в «Шахтер». В текущем сезоне защитник провел 4 матча и сделал две результативные передачи.

ФК Реал
ФК Шахтер (Донецк)
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 8 0 1 28-9 24
2
 Реал 9 6 3 0 19-6 21
3
 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
4
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
5
 Осасуна 9 4 3 2 13-14 15
6
 Атлетик 9 4 2 3 13-10 14
7
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
9
 Сельта 9 4 1 4 16-15 13
10
 Жирона 9 3 3 3 11-12 12
11
 Севилья 9 3 3 3 9-10 12
12
 Бетис 9 3 3 3 8-8 12
13
 Эспаньол 9 3 1 5 9-13 10
14
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
15
 Р. Сосьедад 9 2 3 4 7-8 9
16
 Леганес 9 1 5 3 5-9 8
17
 Хетафе 9 1 5 3 6-7 8
18
 Вальядолид 10 2 2 6 8-21 8
19
 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
20
 Лас-Пальмас 9 0 3 6 9-17 3
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18.10 22:00
Алавес – Вальядолид
 2 : 3
19.10 15:00
Атлетик – Эспаньол
 - : -
19.10 17:15
Осасуна – Бетис
 - : -
19.10 19:30
Жирона – Р. Сосьедад
 - : -
19.10 22:00
Сельта – Реал
 - : -
20.10 15:00
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
20.10 17:15
Атлетико – Леганес
 - : -
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 10
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Джовани Ло Сельсо

Джовани Ло Сельсо

Бетис

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 4
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 6 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

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