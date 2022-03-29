Экс-игрок «Реала» Рауль высказался о работе Хави в «Барселоне»

Легендарный игрок «Реала» Рауль Гонсалес оценил результаты главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса.

«Хави стал тренером, еще когда был футболистом. Сейчас он очень хорош. В нем смешалось хорошее настоящего и великолепного будущего. Время все расставит по местам. Страсть — его главный козырь. Уверен, что он добьется больших успехов», — цитирует Рауля Marca.