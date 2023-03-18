Эльгера — о матче «Барселоны» с «Реалом»: «Если победят каталонцы, то в ла лиге все кончено»

Бывший футболист «Реала» Иван Эльгера рассказал, чего ждет от матча мадридцев с «Барселоной».

«Реал» должен победить. Если они обыграют «Барселону», конкуренция в таблице обострится. Но если победит «Барселона», то в ла лиге все кончено. С Педри в составе у «Барселоны» очень заметно движение мяча», — цитирует Эльгера Marca.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится завтра, 19 марта. Каталонцы лидируют в таблице с отрывом в 9 очков.