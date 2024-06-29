Бывший игрок «Реала» Гути: «Я зол на Кварацхелию»
Экс-футболист мадридского «Реала» Гути поделился мнением о вингере сборной Грузии и «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
«Я зол на него. Мы общались с ним, обещал прислать мне футболку, она все еще не пришла. Я бы хотел во время Евро получить одну из его футболок в составе сборной Грузии», — цитирует Гути El Chiringuito TV.
Вместе со сборной Грузии Хвича вышел в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Следующим соперником команды будет Испании. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня.
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2
|Барселона
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|0-0
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3
|Жирона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Осасуна
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|18.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|18.08
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Бетис – Жирона
|- : -
|18.08
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Мальорка – Реал
|- : -
|18.08
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
|00:00
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
|00:00
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|18.08
|00:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|18.08
|00:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
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