Бывший игрок «Реала» Гути: «Я зол на Кварацхелию»

Экс-футболист мадридского «Реала» Гути поделился мнением о вингере сборной Грузии и «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Я зол на него. Мы общались с ним, обещал прислать мне футболку, она все еще не пришла. Я бы хотел во время Евро получить одну из его футболок в составе сборной Грузии», — цитирует Гути El Chiringuito TV.

Вместе со сборной Грузии Хвича вышел в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Следующим соперником команды будет Испании. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня.