Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 06:58

Экс-игрок «Галатасарая» Чолак завершил карьеру после 30 минут выступлений за новый клуб — это связано с землетрясением в Турции

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Эмре Чолак.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник «Галатасарая», «Депортиво» и сборной Турции Эмре Чолак завершил профессиональную карьеру.

В январе хавбек подписал контракт с «Интерсити» и провел единственный матч в составе испанского клуба 12 февраля. 31-летний полузащитник сыграл 29 минут в матче против «Бильбао».

После этого в соцсетях он объявил о том, что принял решение завершить карьеру, чтобы посвятить время семье. Goal.com отмечает, что это может быть связано с настроением игрока после землетрясений в Турции, после которых погибли несколько десятков тысяч человек.

«Я ухожу из футбола. Целую руки всем, кто работал со мной. Пусть Бог будет доволен вами. С завтрашнего дня я начинаю жить для счастья своей семьи. Смерть всегда рядом, проведите время с теми, кого любите», — написал Чолак.

Чолак сыграл за «Галатасарай» в 180 матчах, забил 19 голов и отдал 19 результативных передач. В составе сборной Турции игрок провел 4 матча.

Сборная Турции по футболу
ФК Галатасарай
ФК Депортиво (Ла-Корунья)
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинские футболисты напали на игроков «Шинника» в турецком отеле. Что об этом известно
Мазепин доехал до подиума в новой серии после скандалов. Другие россияне гоняют за островное государство размером с город
ВС РФ нанесли удары по стратегическим целям в районе Угледара
Япония купит у США ракеты Tomahawk самой последней модификации
Армия Франции столкнулась с нехваткой боеприпасов на фоне помощи Киеву
Sky News сообщил о смерти еще одного британского наемника на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рамос рассказал о причине ухода из «Реала» в 2021 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 0 : 1
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 2 : 3
15.02 23:00
Реал – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости