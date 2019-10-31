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Экс-игрок «Бока Хуниорс» призывает Месси перейти в «Реал», чтобы стать великим

13:26
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Бывший вратарь «Бока Хуниорс» Уго Гатти не считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком в мире. В матче с «Вальядолидом» (5:0) он оформил дубль и сделал две результативные передачи.

— Покажется, что я антиаргентинец, но пока Месси играет в больших матчах, он останется только игроком для встреч на своем стадионе, — заявил Гатти в эфире программы El Chiringuito de Jugones. — У него должны быть яйца перейти в «Реал» и все доказать, как это сделал Криштиану Роналду. В ином случае он будет одним из многих.

Криштиану перешел в лучший клуб мира. Месси играет там, где все создано для его комфорта. Месси играет, когда ему позволяют это делать.

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