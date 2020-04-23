Экс-игрок «Барселоны» готов завершить карьеру из-за коронавируса

Полузащитник «Кадиса» Фали Хименес, ранее входивший в систему «Барселоны», заявил о готовности завершить карьеру. Причина — отсутствие способа борьбы с коронавирусом.

— Без вакцины я брошу футбол, — приводит слова Хименеса Mundo Deportivo. — Первое — это здоровье, семья. Футбол не является чем-то важным сейчас. Хочу, чтобы мое здоровье и здоровье семьи не находилось под угрозой. Если мне придется бросить футбол в 26, то я уйду.

По данным Worldometers на 23 апреля, в мире зарегистрировано 2 656 627 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 185 166 летальных исходов, выздоровели 729 873 человека.

Испания занимает второе место по случаям заражения — 213 024. По количеству летальных исходов страна занимает третье место (22 157).