Экс-хавбек «Зенита» продолжит карьеру в «Боавиште»

Полузащитник Хави Гарсия покинул «Бетис» и на правах свободного агента присоединился к «Боавиште», сообщает пресс-служба португальского клуба.

33-летний испанец уже выступал в Португалии: с 2009 по 2012 год он играл за «Бенфику». После этого воспитанник «Реала» перешел в «Манчестер Сити». Также в его карьере были «Зенит» и «Бетис», за который он играл последних три года.

В сезоне-2019/20 Хави Гарсия провел лишь восемь матчей в ла лиге за бело-зеленых, отметившись двумя желтыми карточками.