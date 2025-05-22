Иско обратился к Модричу: «Быть всеми любимым сложнее всего, но тебе это удалось»

Полузащитник «Бетиса» Иско, ранее игравший за «Реал», обратился к хавбеку мадридского клуба Луке Модричу.

Ранее 22 мая «сливочные» объявили об уходе хорвата в конце сезона-2024/25.

«Быть любимым всеми — сложнее всего, но тебе это удалось благодаря твоей игре и образу жизни! Ты великий, дружище!» — написал Иско в соцсети.

Иско и Модрич вместе играли за «Реал» с 2013 по 2022 год.

Хорват покинет «бланкос» после клубного чемпионата мира, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США. Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году. Вместе с командой он 6 раз выиграл Лигу чемпионов, 4 раза становился чемпионом Испании, 5 раз — победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, и дважды завоевывал Кубок Испании. Хорват провел за «Реал» 590 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и сделал 95 результативных передач.