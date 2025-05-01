Хаманн о Ямале: «Игрок столетия. То, что делает Ламин — безумие»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Баварии» Дитмар Хаманн поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

17-летний испанец провел 100-й матч за каталонцев. Юбилейной стала игра в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Интером» (3:3).

«То, что делает Ламин Ямаль — безумие. Он игрок столетия. В свои 17 лет Ямаль уже сыграл 100 матчей за «Барселону». Необыкновенный мальчик. Все, что он делает, отличается невероятной последовательностью. Это удивительно», — цитирует Хаманна Sky Sports.

В 100 матчах за «Барселону» Ямаль забил 22 гола и сделал 33 результативные передачи.