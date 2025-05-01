Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

1 мая, 18:51

Хаманн о Ямале: «Игрок столетия. То, что делает Ламин — безумие»

Руслан Минаев

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Баварии» Дитмар Хаманн поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

17-летний испанец провел 100-й матч за каталонцев. Юбилейной стала игра в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Интером» (3:3).

«То, что делает Ламин Ямаль — безумие. Он игрок столетия. В свои 17 лет Ямаль уже сыграл 100 матчей за «Барселону». Необыкновенный мальчик. Все, что он делает, отличается невероятной последовательностью. Это удивительно», — цитирует Хаманна Sky Sports.

В 100 матчах за «Барселону» Ямаль забил 22 гола и сделал 33 результативные передачи.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
Читайте также
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь к финалу претендентов на победу
Лаутаро — о финале с «ПСЖ»: «Мы должны держать ухо востро, чтобы финал стал для нас счастливым»
Артета сумел удивить Энрике и подготовил интересный план. Только для успеха «Арсеналу» этого все равно не хватило
Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»
Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»
Артета назвал «Арсенал» лучшей командой ЛЧ, Энрике — ответил. О чем говорили тренеры после полуфинала
В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Известный болельщик сборной Испании Маноло умер в возрасте 76 лет

«Реал» продлит контракты с Модричем и Васкесом на две недели ради клубного чемпионата мира
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 1 1 26-10 31
2
 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3
 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4
 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
5
 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6
 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7
 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8
 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9
 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10
 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
11
 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
12
 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13
 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
14
 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
15
 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16
 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17
 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18
 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19
 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20
 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.11 23:00 Валенсия – Леванте - : -
22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 13
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски

Барселона

 7
Хулиан Альварес
Хулиан Альварес

Атлетико

 7
П
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд

Барселона

 7
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 6
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 5
И К Ж
Пере Милья
Пере Милья

Эспаньол

 10 1 3
Дин Хейсен
Дин Хейсен

Реал

 10 1 3
Хосе Гайя
Хосе Гайя

Валенсия

 10 1 3
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости