Экс-гендиректор «Реала»: «Если Рамос не продлит контракт с клубом, будет ошибка, как с Роналду»

Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано высказался по поводу будущего капитана Серхио Рамоса в мадридском клубе.

Сообщалось, что защитник хочет остаться в команде, однако стороны не спешат подписывать новый контракт.

«Если Рамос не подпишет контракт с «Реалом», это будет ошибка обеих сторон. Аналогичная ситуация была с Роналду. Тогда «Реал» лишился Лиги чемпионов, а Роналду — «Золотого мяча», — цитирует Вальдано Mundo Deportivo.

В СМИ ранее писали, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» готовы подписать контракт с 34-летним игроком на выгодных условиях.