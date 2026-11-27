Экс-футболисту «Валенсии» Миру сократили срок заключения с 8,5 до 7 лет
Высший суд Валенсийского сообщества сократил срок тюремного заключения бывшего нападающего «Валенсии» Рафы Мира с 8,5 до 7 лет по делу о сексуальном насилии, сообщает Marca.
Суд частично удовлетворил апелляцию защиты футболиста и отменил 18-месячный срок за причинение телесных повреждений. Судьи посчитали, что тревожно-депрессивное расстройство, возникшее у потерпевшей после нападения, нельзя рассматривать как отдельное преступление. Однако семилетний срок за сексуальное насилие оставлен без изменений.
Преступление было совершено в ночь на 1 сентября 2024 года в доме футболиста в Бетере, когда он выступал за «Валенсию». В сентябре того же года игрока задержали по заявлению потерпевшей.
15 июня 2026 года суд Валенсии приговорил Мира к 8,5 года лишения свободы и обязал выплатить пострадавшей 64 тысячи евро компенсации.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|13
|12
|0
|1
|51-15
|36
|
2
|Атлетико
|14
|11
|1
|2
|29-12
|34
|
3
|Реал
|14
|11
|0
|3
|34-13
|33
|
4
|Бетис
|14
|8
|3
|3
|21-17
|27
|
5
|Реал Сосьедад
|13
|7
|1
|5
|23-23
|22
|
6
|Расинг
|14
|6
|2
|6
|23-33
|20
|
7
|Атлетик
|13
|5
|4
|4
|19-15
|19
|
8
|Алавес
|14
|5
|4
|5
|20-19
|19
|
9
|Севилья
|13
|5
|4
|4
|18-20
|19
|
10
|Осасуна
|14
|4
|4
|6
|14-24
|16
|
11
|Вильярреал
|13
|4
|3
|6
|19-18
|15
|
12
|Эспаньол
|13
|4
|3
|6
|14-14
|15
|
13
|Депортиво
|13
|3
|6
|4
|16-17
|15
|
14
|Р. Вальекано
|13
|4
|3
|6
|16-22
|15
|
15
|Сельта
|13
|2
|7
|4
|11-12
|13
|
16
|Валенсия
|14
|3
|4
|7
|10-21
|13
|
17
|Леванте
|14
|2
|6
|6
|18-25
|12
|
18
|Хетафе
|13
|3
|3
|7
|8-21
|12
|
19
|Эльче
|14
|2
|5
|7
|17-24
|11
|
20
|Малага
|14
|0
|5
|9
|12-28
|5
|27.11
|23:00
|Леванте – Расинг
|1 : 3
|28.11
|16:00
|Бетис – Р. Вальекано
|0 : 1
|28.11
|18:15
|Малага – Атлетик
|3 : 4
|28.11
|20:30
|Эльче – Атлетико
|2 : 3
|28.11
|23:00
|Реал – Алавес
|1 : 2
|29.11
|16:00
|Валенсия – Осасуна
|1 : 1
|29.11
|18:15
|Депортиво – Барселона
|- : -
|29.11
|20:30
|Сельта – Вильярреал
|- : -
|29.11
|23:00
|Реал Сосьедад – Севилья
|- : -
|30.11
|23:00
|Эспаньол – Хетафе
|- : -
|Г
|
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|14
|
|
Яссир Забири
Расинг
|12
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|11
|2
|4
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|8
|1
|3
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|10
|1
|4