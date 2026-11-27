Экс-футболисту «Валенсии» Миру сократили срок заключения с 8,5 до 7 лет

Высший суд Валенсийского сообщества сократил срок тюремного заключения бывшего нападающего «Валенсии» Рафы Мира с 8,5 до 7 лет по делу о сексуальном насилии, сообщает Marca.

Суд частично удовлетворил апелляцию защиты футболиста и отменил 18-месячный срок за причинение телесных повреждений. Судьи посчитали, что тревожно-депрессивное расстройство, возникшее у потерпевшей после нападения, нельзя рассматривать как отдельное преступление. Однако семилетний срок за сексуальное насилие оставлен без изменений.

Преступление было совершено в ночь на 1 сентября 2024 года в доме футболиста в Бетере, когда он выступал за «Валенсию». В сентябре того же года игрока задержали по заявлению потерпевшей.

15 июня 2026 года суд Валенсии приговорил Мира к 8,5 года лишения свободы и обязал выплатить пострадавшей 64 тысячи евро компенсации.