Экс-форварда «Рубина» Пауновича уволили с поста главного тренера «Овьедо»
Главный тренер «Овьедо» Велько Паунович уволен с его поста, сообщается на сайте испанского клуба.
Клуб расторг контракт с 48-летним сербом, который возглавлял «Овьедо» с марта 2025 года. Под его руководством команда вышла в ла лигу в минувшем сезоне.
В текущем сезоне «Овьедо» с 6 очками занимает 18-е место в ла лиге после 8 туров.
Паунович в 2012 году завершил карьеру футболиста. С 2007 по 2008 год он играл в казанском «Рубине».
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17
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
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|Севилья – Р. Вальекано
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|16.08
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|Расинг – Вильярреал
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|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
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|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
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|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
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