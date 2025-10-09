Экс-форварда «Рубина» Пауновича уволили с поста главного тренера «Овьедо»

Главный тренер «Овьедо» Велько Паунович уволен с его поста, сообщается на сайте испанского клуба.

Клуб расторг контракт с 48-летним сербом, который возглавлял «Овьедо» с марта 2025 года. Под его руководством команда вышла в ла лигу в минувшем сезоне.

В текущем сезоне «Овьедо» с 6 очками занимает 18-е место в ла лиге после 8 туров.

Паунович в 2012 году завершил карьеру футболиста. С 2007 по 2008 год он играл в казанском «Рубине».