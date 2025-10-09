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9 октября 2025, 17:11

Экс-форварда «Рубина» Пауновича уволили с поста главного тренера «Овьедо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Овьедо» Велько Паунович уволен с его поста, сообщается на сайте испанского клуба.

Клуб расторг контракт с 48-летним сербом, который возглавлял «Овьедо» с марта 2025 года. Под его руководством команда вышла в ла лигу в минувшем сезоне.

В текущем сезоне «Овьедо» с 6 очками занимает 18-е место в ла лиге после 8 туров.

Паунович в 2012 году завершил карьеру футболиста. С 2007 по 2008 год он играл в казанском «Рубине».

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Футбол
ФК Овьедо
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3
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4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
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 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
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9
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10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
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