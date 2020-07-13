Экс-форвард сборной Испании Негредо станет игроком «Кадиса», который вернулся в ла лигу

Нападающий Альваро Негредо подпишет контракт с «Кадисом», который вышел в чемпионат Испании впервые за 14 лет.

«Наш клуб уже осуществил первый трансфер для участия в ла лиге. Это Альваро Негредо», — приводит слова президента «Кадиса» Мануэля Вискайно El Partidazo.

34-летний Негредо сейчас является игроком «Аль-Насра» (ОАЭ). Ранее форвард выступал за «Севилью», «Манчестер Сити», «Валенсию» и другие команды. В составе сборной Испании стал чемпионом Европы-2012.