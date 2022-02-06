Ривалдо высказался о переходе Обамеянга и Траоре в «Барселону»

Бывший форвард «Барселоны» Ривалдо высказался о переходе нападающих Пьера-Эмерика Обамеянга и Адамы Траоре в каталонский клуб.

«Оба футболиста привносят в состав мастерство и богатый опыт выступлений в английском футболе, что может быть очень полезно для «Барселоны», находящейся в состоянии обновления и все еще пытающейся соблюсти баланс между молодыми и опытными игроками, — приводит слова Ривалдо Metro. — Пьер-Эмерик у Адама отчасти утратили влиятельность в своих клуба. Переход в «Барселону» может стать для Обамеянга и Траоре шансом перезапустить карьеру«.

По словам экс-форварда, в столь сложные времена подписание любого игрока важно для каталонцев.

«Обамеянг и Траоре — хороший выбор для «Барселоны». Но они пока не смогут бороться за победу в чемпионате Испании или Лиге чемпионов», — сказал он.

Обамеянг и Траоре перешли в «Барселону» во время зимнего трансферного окна. Габонец подписал соглашение на правах свободного агента, испанец — перешел на правах аренды из «Вулверхэмптона».