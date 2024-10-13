Эдерсон заявил, что вручил бы «Золотой мяч» Винисиусу

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон хочет, чтобы «Золотой мяч»-2024 получил форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

«Я поддерживаю Винисиуса. Кто бы ни выиграл награду, это будет справедливо, но я думаю, что Вини заслуживает ее за все, что он сделал в Лиге чемпионов и в прошлом сезоне в целом. Но если Родри победит, я тоже буду рад», — приводит Goal слова Эдерсона.

В минувшем сезоне 24-летний Винисиус вместе с «Реалом» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов. На его счету было 24 гола и 11 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах за мадридскую команду.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в театре Шатле в Париже.