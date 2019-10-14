Эден Азар: «Я не очень хорошо понимаю испанский, так что не слышу критики»

Полузащитник «Реала» Эден Азар подчеркнул, что не испытывает давления СМИ и болельщиков в мадридском клубе. По словам бельгийца, но не знает о критике в свой адрес, потому что недостаточно хорошо понимает испанский язык.

— Нет, у меня не было тяжелых недель в «Реале», — цитирует AS Азара. — Я знаю, о «Реале» всегда много говорят, поэтому я и здесь. Но я до сих пор недостаточно хорошо понимаю испанский, так что и критики особо не слышу.