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Эден Азар: «Я не очень хорошо понимаю испанский, так что не слышу критики»

16:45

Полузащитник «Реала» Эден Азар подчеркнул, что не испытывает давления СМИ и болельщиков в мадридском клубе. По словам бельгийца, но не знает о критике в свой адрес, потому что недостаточно хорошо понимает испанский язык.

— Нет, у меня не было тяжелых недель в «Реале», — цитирует AS Азара. — Я знаю, о «Реале» всегда много говорят, поэтому я и здесь. Но я до сих пор недостаточно хорошо понимаю испанский, так что и критики особо не слышу.

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