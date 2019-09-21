Эден Азар: «В Испании болельщики более фанатичны, чем в Англии»

Новичок «Реала» Эден Азар считает, что болельщики в Испании более горячие, чем в Англии. Экс-игрок «Челси» сравнил фанатов в двух странах.

— Я думаю, что в Испании болельщики более фанатичны, — цитирует ESPN Азара. — В Англии не так много настоящих болельщиков. Люди там очень любят футбол, интересуются им, но они не настолько фанатичны по отношению к своим командам. Когда я был в «Челси» и мы проигрывали, конечно, все расстраивались, но не ощущалось, что это катастрофа. А от «Реала» болельщики ждут каждый год победы в Лиге чемпионов.