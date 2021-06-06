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Эден Азар стал лицом рекламной кампании McDonald's

6 июня 2021, 12:53
Эден Азар. Фото Twitter
Эден Азар. Фото Twitter
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Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар стал лицом рекламы бургеров от McDonald's. Бургеры назвали «Red Devils», они вдохновлены сборной Бельгии.

Напомним, Азар известен своей любовью к фастфуду, из-за чего иногда сталкивается с проблемами с лишним весом. После перехода в «Реал» 30-летнего бельгийца постоянно преследуют травмы.

Азар весит больше, чем нужно. Все из-за бургеров

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