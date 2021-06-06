Эден Азар стал лицом рекламной кампании McDonald's

Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар стал лицом рекламы бургеров от McDonald's. Бургеры назвали «Red Devils», они вдохновлены сборной Бельгии.

?? Eden Hazard, nueva imagen de una hamburguesa belga llamada 'The Red Devils Beef Burger' pic.twitter.com/me4xgaDgFa — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 5, 2021

Напомним, Азар известен своей любовью к фастфуду, из-за чего иногда сталкивается с проблемами с лишним весом. После перехода в «Реал» 30-летнего бельгийца постоянно преследуют травмы.

Азар весит больше, чем нужно. Все из-за бургеров