Эден Азар стал лицом рекламной кампании McDonald's
6 июня 2021, 12:53
Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар стал лицом рекламы бургеров от McDonald's. Бургеры назвали «Red Devils», они вдохновлены сборной Бельгии.
Напомним, Азар известен своей любовью к фастфуду, из-за чего иногда сталкивается с проблемами с лишним весом. После перехода в «Реал» 30-летнего бельгийца постоянно преследуют травмы.
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