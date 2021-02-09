Эден Азар прокомментировал свои частые травмы

Полузащитник «Реала» Эден Азар высказался о том, что часто травмируется.

«Мне повезло, что, когда я травмируюсь, я не остаюсь один. Моя семья старается мне помочь пройти через это. Это не конец света, так как я могу провести время с семьей и детьми. Если бы я был один, мне было бы тяжело.

Во время травм можно многое сделать. Конечно, можно тренироваться, чтобы быстрее восстановиться, но травмы, которые я получаю, требуют много времени на выздоровление. Мне просто нужно подождать, усердно потрудиться и прогрессировать", — цитирует Азара On The Front Foot.

2 февраля сообщалось, что бельгиец пропустил тренировку «Реала» из-за дискомфорта. На следующий день он приступил к занятиям, но получил травму. В сезоне-2020/21 Азар провел 13 матчей за «Реал», на его счету 3 гола. 30-летний бельгиец пропустил большую часть матчей в сезоне из-за травм.