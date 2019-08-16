Эден Азар приобрел особняк за 11 миллионов евро у известного певца

Полузащитник сборной Бельгии и «Реала» Эден Азар приобрел за 11 миллионов евро роскошный особняк в пригороде Мадрида, сообщает Marca.

Дом ранее принадлежал певцу Алехандро Сансу и расположен в престижном жилом районе Ла Финка. В особняке, в котором 28-летний Азар будет проживать со своей супругой и тремя сыновьями, шесть спален, бассейн, спа, тренажерный зал, кинозал и теннисные корты в саду.

Eden Hazard's new ?9.5m house in Madrid. ??? pic.twitter.com/fus3pDcGms — Football Tweet (@Football__Tweet) August 15, 2019

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