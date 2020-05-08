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Эден Азар полностью восстановится от травмы через 2 недели

09:51

Нападающий «Реала» Эден Азар почти вернулся к оптимальным кондициям, сообщает AS.

По информации источника, 29-летний бельгиец уже приступил к тренировкам с мячом и придет в игровую форму через две недели. Азар восстанавливается от операции на лодыжке.

Азар перешел в «Реал» летом 2019 года из «Челси» за 100 миллионов евро, но нечасто появлялся на поле из-за травм. В сезоне-2019/20 бельгиец провел за «Королевский клуб» 15 матчей, на его счету 1 гол и 5 результативных передач.

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