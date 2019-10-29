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Эден Азар: «Непросто носить «семерку» после Роналду и Рауля»

09:36
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Нападающий «Реала» Эден Азар отметил, что на него не давит статус преемника Криштиану Роналду в мадридском клубе. Бельгиец, придя в команду летом, взял седьмой игровой номер, который ранее принадлежал португальцу.

— Конечно, непросто носить «семерку» на форме после Роналду и Рауля, — цитирует A Bola Азара. — Но когда выхожу на поле, я не думаю о цифре, написанной на спине. Потому что просто играю за команду. Я очень рад, что могу играть на «Сантьяго Бернабеу» и представлять лучший клуб мира.

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