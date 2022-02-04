Эден Азар недоволен отношением к нему главного тренера «Реала» Анчелотти

Хавбек «Реала» Азар считает, что Анчелотти несправедлив к нему

Полузащитник «Реала» Эден Азар недоволен тем, как главный тренер Карло Анчелотти относится к нему, сообщает Marca.

Хавбек не понимает, почему тренер весь сезон говорит о его важности для команды, но при это не дает ему времени на поле.

31-летний игрок думает, что Анчелотти к нему несправедлив. Однако он не показывает свое разочарование в раздевалке, так как хочет поддерживать дружескую атмосферу.

В этом сезоне футболист провел 14 матчей в ла лиге, отметившись 1 результативной передачей.