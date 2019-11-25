Эден Азар: «Не забью больше голов, чем Роналду»

Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал, как относится к тому, что его видят преемником Криштиану Роналду. Он выступает за «Ювентус».

— Когда выхожу на поле, не думаю о том, что раньше здесь играл Криштиану, а я должен выступать лучше, чем он, — цитирует бельгийца Le Parisien. — Однозначно не забью больше голов, чем Роналду. Но буду стараться сделать то, что в моих силах.

Давит ли сумма трансфера? Нет. Это все происходило между клубами. Футболист никогда не должен стоить 100 миллионов евро. Просто такой рынок. Если бы стоил 5 миллионов, то играл бы так же.

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