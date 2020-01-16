Эден Азар: «Набрал 5 килограмм лишнего веса за лето»

Нападающий «Реала» Эден Азар признался, что перед началом сезона ему пришлось активно приводить себя в игровую форму после отпуска.

— Это правда, скрывать ничего буду, — приводит слова Азара Sport/Foot Magazine.

Если у меня отпуск, то я предпочитаю отдыхать. Набрал 5 килограмм лишнего веса за прошедшее лето. Я из числа тех людей, которые очень быстро набирают вес. Но и сбрасываю его быстро, если правильно работать.

Когда я играл за «Лилль», то мой игровой вес был 72 кг. Потом я набрал мышечной массы и вес повысился до 75 кг. После отпуска я весил все 80, но потом сбросил лишние кило за 10 кг.