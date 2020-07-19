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Эден Азар: «На индивидуальном уровне это был худший год в моей карьере»

14:07
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Форвард «Реала» Эден Азар подвел итоги своего сезона в составе мадридского клуба.

— У меня были травмы, но я надеюсь, что все позади и следующий год будет лучше, — приводит слова Азара Mundo Deportivo. — На самом деле это не был такой уж ужасный год, потому что я смог прийти в этот клуб, и мы выиграли чемпионат в мой первый же год. Я не могу просить большего.

На индивидуальном уровне это был худший год в моей карьере. Это было немного странное время. Следующий титул должен быть в Лиге чемпионов, хотя это будет сложно, потому что «Манчестер Сити» непростой соперник.

В текущем сезоне Азар провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи.

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