Эден Азар может продолжить карьеру в серии А

Полузащитник «Реала» Эден Азар может в ближайшее время перейти в клуб серии А.

По данным Football Italia, летом 2023 года 31-летний бельгией может стать игроком «Интера». Переход будет возможен лишь в том случае, если он согласится на значительное сокращение зарплаты.

В этом сезрне Азар провел шесть матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись голом и ассистом.