Эден Азар может продолжить карьеру в МЛС

Нападающий «Реала» Эден Азар готов покинуть испанский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

Вингера интересует перспектива продолжения карьеры в МЛС. 31-летний футболист готов на переход по окончании сезона, если получит достойное предложение.

В этом сезрне Азар провел шесть матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись голом и ассистом. Его контракт с испанской командой рассчитан до 2024 года.

Азар объявил об уходе из сборной Бельгии после вылета команды с чемпионата мира в Катаре на групповой стадии.