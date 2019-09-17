Эден Азар: «Когда проигрываешь в Испании, возникает ощущение, что случилось бедствие»

Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал о различии между английскими и испанскими болельщиками.

— В Англии любят футбол все: дети, молодежь, взрослые, но там нет такого фанатизма, как в Испании, — сказал Азар. — Когда я проигрывал в «Челси», я чувствовал разочарование фанатов, но я никогда не ощущал, что случилось бедствие. В Испании это именно так.

Азар перешел в «Реал» из «Челси» минувшим летом за 100 миллионов евро, но из-за травмы пропустил старт сезона.