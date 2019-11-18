Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал, что считает своего одноклубника Карима Бензема лучшим нападающим в мире.

— Легче играть с командой, в составе которой нет Бензема, — приводит слова Азара RMC Sport. — Это очевидно, потому что он приносит пользу команде. На данный момент Карим является лучшим нападающим в мире. Кроме того, он помогает команде не только в атаке. То, что его не вызывают в сборную Франции, хорошо для «Реала», но плохо для него.

Бензема не выступает за сборную Франции с 2015 года после скандала, связанного с шантажом полузащитника Матье Вальбуэна. В 2018 году президент Федерации футбола Франции заявил о том, что форвард больше никогда не будет вызываться в сборную.