Эдегор вернется в «Реал» из аренды в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор вернется в «Реал» по окончании сезона, сообщает Diario AS.

Видеть норвежца в клубе хочет лично главный тренер Зинедин Зидан, который рассчитывает на Эдегора как на игрока стартового состава.

22-летний Мартин сыграл десять матчей в нынешнем сезоне АПЛ и отметился одним забитым голом. Арендное соглашение между «Арсеналом» и «Реалом» рассчитано до 30 июня 2021 года.

Напомним, что Эдегор перешел в стан «сливочных» в январе 2015 года, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.