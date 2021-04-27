Эдегор вернется в «Реал» из аренды в «Арсенале»
22:56
Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор вернется в «Реал» по окончании сезона, сообщает Diario AS.
Видеть норвежца в клубе хочет лично главный тренер Зинедин Зидан, который рассчитывает на Эдегора как на игрока стартового состава.
22-летний Мартин сыграл десять матчей в нынешнем сезоне АПЛ и отметился одним забитым голом. Арендное соглашение между «Арсеналом» и «Реалом» рассчитано до 30 июня 2021 года.
Напомним, что Эдегор перешел в стан «сливочных» в январе 2015 года, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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