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Эдегор признан лучшим игроком сентября в чемпионате Испании

13:28
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Полузащитник «Реала Сосьедада» Мартин Эдегор признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании. Награду он получил за сентябрь, сообщает Twitter ла лиги.

В четырех матчах 20-летний норвежец забил гол и сделал две голевые передачи, а его команда одержала три победы.

Напомним, что права на Эдегора принадлежат «Реалу». Мадридский клуб отдал полузащитника в аренду на два сезона этим летом.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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