Эдегор признан лучшим игроком сентября в чемпионате Испании
13:28
Полузащитник «Реала Сосьедада» Мартин Эдегор признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании. Награду он получил за сентябрь, сообщает Twitter ла лиги.
В четырех матчах 20-летний норвежец забил гол и сделал две голевые передачи, а его команда одержала три победы.
Напомним, что права на Эдегора принадлежат «Реалу». Мадридский клуб отдал полузащитника в аренду на два сезона этим летом.
?Martin ?degaard es elegido Mejor Jugador del Mes de septiembre en #LaLigaSantander! ??— LaLiga (@LaLiga) October 4, 2019
?@RealSociedad ?
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