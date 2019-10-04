Эдегор признан лучшим игроком сентября в чемпионате Испании

Полузащитник «Реала Сосьедада» Мартин Эдегор признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании. Награду он получил за сентябрь, сообщает Twitter ла лиги.

В четырех матчах 20-летний норвежец забил гол и сделал две голевые передачи, а его команда одержала три победы.

Напомним, что права на Эдегора принадлежат «Реалу». Мадридский клуб отдал полузащитника в аренду на два сезона этим летом.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр